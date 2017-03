Ginastas argentinas treinam em Centro de Excelência de Curitiba

Ginastas iniciam treinamento para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018 (foto: Divulgação)

Um grupo de seis ginastas e cinco treinadoras que formam a seleção juvenil da Argentina chega ao Paraná nesta quinta-feira (2) para treinar no Centro de Excelência de Ginástica, que funciona em um ginásio da Secretaria Estadual do Esporte e do Turismo, em Curitiba. As ginastas iniciam treinamento para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, que serão em Buenos Aires.

Esse é o segundo grupo de atletas do país vizinho que vem ao Estado. Entre 13 e 25 de fevereiro, o time de ginástica artística do Club Atlético Vélez Sarsfield também treinou no Centro de Excelência de Ginástica. Dez atletas, das categorias infantil e adulta, e duas treinadoras vieram ao Paraná para utilizar a infraestrutura destinada à prática da modalidade.

Segundo a coordenadora do Centro de Excelência de Ginástica (Cegin), Eliane Martins, o intercâmbio é muito favorável para os dois países envolvidos. “A Argentina passou a se interessar após a boa participação de nossas ginastas no último campeonato sul-americano. Elas foram campeãs em todas as categorias”, argumenta.

Eliane também diz que a procura da seleção argentina pelo centro de treinamento demonstra que a equipe deseja avançar na modalidade. “É uma troca boa porque movimenta nosso centro de treinamento com atletas de outro país e dá oportunidade para a equipe argentina utilizar estrutura mais avançada e com equipe qualificada”.

Para a técnica do time de ginástica argentino Antonella Blanco, o treino em Curitiba é importante para as atletas adquirirem a preparação adequada. “É uma grande experiência para entrar em um ritmo que não estamos acostumadas. Vamos nos aprimorar para disputar os Jogos Olímpicos da Juventude. Nesta segunda etapa de treinamento, também virá a Curitiba a ginasta Olívia Araújo, que é uma das melhores de nossa equipe”, disse a treinadora.