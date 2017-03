Atriz comemora seis anos de união com Pedro Scooby no dia do desfile das campeãs

CRIS VERONEZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani aproveitou o Carnaval no Camarote N1, na Marquês de Sapucaí, no Rio. Uma das mais animadas do local, a atriz contou, na noite desta segunda-feira (27), que ainda não recebeu nenhum convite para desfilar em 2018, mas que espera voltar à avenida em breve. "Eu achei os desfiles incríveis. É sempre incrível, um espetáculo que vale a pena ver todo ano. Eles sempre inovam, estão sempre lindos. A energia do povo brasileiro numa festa como essa é contagiante. A gente se contagia pelo público que está desfilando e acaba virando fã da escola. É demais", emocionou-se. A atriz, que por enquanto está curtindo o carnaval sem o marido, Pedro Scooby, garantiu que vai estar na companhia do amado no desfile das campeãs, neste sábado (4). É nesta data que eles celebram seis anos juntos. "Faremos seis anos de casados e nos conhecemos aqui, nesse camarote. Ele vem de Nazaré (Portugal) e, se Deus quiser, com um troféu do tamanho da onda que ele vai pegar", anima-se. Sem freio Luana anunciou, durante o Carnaval, que o primeiro quadro de seu novo canal no Youtube - #LuanaSemFreio, lançado no último sábado (25) -, vai ao ar na segunda-feira (6). "Nesta quarta (1), vamos lançar uma nova vinheta e na segunda-feira vai ter o primeiro quadro do meu canal. Vão ser três quadros por semana. Às segundas-feiras vai ter o 'Jornal de Segunda', na quarta é o público que escolhe o tema e na sexta vai ser o '#LuanaSemFreio Responde', explica. "Você imagina alguém tentando calar a minha boca? Eu não", brinca a atriz, no vídeo de apresentação do canal.