Meio-campista campeão mundial pela Alemanha é hospitalizado após briga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão mundial pela Alemanha em 2014 no Brasil, o meio-campista Kevin Grosskreutz foi hospitalizado após se envolver em uma briga na madrugada de terça-feira (28) na cidade de Stuttgart, onde vive e defende o clube local. De acordo com a polícia de Stuttgart, o atleta de 28 anos foi levado ao hospital com ferimentos na cabeça após receber um soco em um confronto entre dois grupos. Um jovem de 16 anos também foi levado para o hospital, mas sem nenhum tipo de lesão grave aparente. Quatro suspeitos foram presos. Por meio de nota oficial em seu site, o Stuttgart - líder da segunda divisão alemã - afirmou que o atleta está bem dentro das circunstâncias e que deverá receber alta em breve. Depois disso, se reapresentará ao clube e apresentará queixas contra os envolvidos. Grosskreutz esteve com a Alemanha na Copa do Mundo do Brasil, mas não entrou em nenhuma partida.