Sem contrato, Carioca pode ser o próximo a deixar o “Pânico”

O “Pânico”, desde o seu começo na Rede TV!, em várias oportunidades se viu obrigado a renovar o seu elenco, ou porque alguns deixaram de interessar ao programa ou porque outros decidiram tomar caminhos diferentes e seguir carreiras solos. Foram casos de montão, mas Sabrina Sato e Ceará têm que ser apontados como os mais destacados do passado, assim como Eduardo Sterblitch e Gui Santana em tempos recentes na Bandeirantes. No entanto, nada se compara agora a saída, praticamente decidida do Carioca, Márvio Lucio, sem contrato já há algum tempo e cuja ausência nos últimos domingos começou a ser percebida pelo público. Mesmo com todo silêncio em torno do assunto e a quase nenhuma manifestação das partes envolvidas, não está sendo mais possível esconder esta situação. E uma situação que é das mais delicadas.

TV Tudo

Palavra da Band

Consultada, a Bandeirantes mostrou-se até surpresa com esta situação e informou que, naquilo que se refere a ela, o Carioca estava e continuará no programa. Mas que o assunto, a partir do questionamento da coluna, seria melhor apurado.

Mulher do Edir

Samara Felippo foi escolhida para viver Ester Bezerra, mulher de Edir Macedo, em “Nada a Perder”, filme sobre a vida do líder da igreja Universal e dono da Record. Samara praticamente construiu sua carreira na Globo, mas também já trabalhou em produções da Record, como “José do Egito” e “Os Dez Mandamentos”.

Times principais

O SporTV escolheu seus nomes de ponta para a transmissão da Copa das Confederações, entre junho e julho próximos, na Rússia. Narradores Luiz Carlos Junior e Milton Leite, com os comentaristas Maurício Noriega, Lédio Carmona e Muricy Ramalho.

Reconhecimento

Leda Nagle, que é mineira, de Juiz de Fora, será homenageada com a “Medalha Tiradentes”, a maior honraria do Legislativo Fluminense. Uma iniciativa da deputada estadual Marcia Jeovani (DEM) e já publicada Diário Oficial da quinta-feira, 23. Resta só marcar o dia.

Desligada

A Bradesco Esportes – RJ deixou de apresentar a sua programação desde a última sexta-feira. Esta ligada com São Paulo. As duas, como se anunciou, serão desativadas ainda na primeira quinzena deste mês.

Prefixo em disputa

A 94,1 Mhz, em São Paulo, que ainda serve a Bradesco FM, é um prefixo do ex-deputado José de Abreu, dono de outras tantas rádios, assim como seu irmão Paulo Abreu. Resta saber qual será o destino desta emissora. Se será tocada pelo concessionário ou continuará como bandeira de aluguel.

Cautela

A direção da Globo está com todas as atenções voltadas para o lançamento da sua nova grade deste ano, deixando para discussões futuras os programas de temporadas. A situação de nenhum deles será tratada agora, até porque será caso a caso a análise de cada um.

Chamada no ar

A TV Brasil está anunciando para segunda-feira próxima, 6, o lançamento dos seus novos programas. Entre eles, “Vila Sésamo”, “Sem Censura” e as estreias de Rosean Kennedy e Adalberto Piotto

A qualquer momento

O retorno de Silvio Santos dos Estados Unidos, de acordo com o pessoal do SBT, pode acontecer a qualquer momento, com uma boa maioria entendendo que será neste próximo final de semana. Já estão todos a postos.

Barrigando

“A Lei do Amor” está indo ao encontro daquilo que, dentro da Globo, muitos pensam e passaram a defender, sobre a duração das novelas. Há muitos capítulos, como conteúdo, a novela não deu um passo à frente. Está girando em círculos a menos de um mês do seu final.

Bate – Rebate

Luka Ribeiro, um dos finalistas de “A Fazenda 8”, fará uma participação em “O Rico e Lázaro”, próxima novela bíblica da Record.

É do Cláudio Torres Gonzaga, ex-Globo, o roteiro de “A gente se vira”, filme que vai reunir Danilo Gentili, Tom Cavalcante, Whinderson Nunes e Tirulipa...

... Direção de Halder Gomes. Os trabalhos estão previstos para começar em maio.

O trabalho de Ligia Mendes, nesta volta à Band, como parceira do Betinho no Band Folia, foi apenas para este evento...

... Agora, ela passa a aguardar uma nova oportunidade.

2017, na Rede TV!, vai começar na segunda-feira...

... É quando a sua direção pretende começar a discutir a nova grade deste ano.

Tiago Leifert não está só apresentando o “Big Brother”...

... Ele está ligado no programa em tempo integral, o que tem facilitado, inclusive, o trabalho da produção.

Lucas Lucco gravou ontem, quarta de cinzas, em uma praia do Rio, sua primeira participação em “Sol Nascente”...

...Como antecipado, ele entra na história como Daniel, um professor de medicina veterinária.

C´est fini

Voltando dos Estados Unidos, Xuxa irá se integrar aos trabalhos do “Dancing Brasil”. Até agora a sua participação não foi muito exigida, limitou-se apenas às gravações das chamadas, até porque o programa terá exibição ao vivo.

