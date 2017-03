Redação Bem Paraná com informações do Uol

01/03/17 às 16:19 - Atualizado às 16:20 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Organização do Oscar erra e usa foto de produtora viva em homenagem a profissionais mortos (foto: Reprodução)

A organização do Oscar publicou um pedido de desculpas, depois de ter usado foto de uma produtora, viva, durante o segmento In Memorian, que homenageia os profissionais do cinema mortos no ano anterior. O pedido desculpas foi feito através das redes sociais, dois dias depois, e o vídeo foi corrigido. "Pedimos sinceras desculpas à produtora Jan Chapman, cuja foto foi erroneamente usado no Oscar 'in memoriam'", disse o post.

Janet Patterson, uma figurinista australiana indicada quatro vezes ao Oscar (por “O Piano”, “Retratos de Uma Mulher”, “Oscar e Lucinda” e “O Brilho de Uma Paixão”), morreu em outubro de 2016. Seu nome e seu cargo no segmento estavam corretos, mas a foto usada era, na verdade, da produtora australiana Jan Chapman. Em declaração à revista “Variety”, Chapman lamentou o erro.

“Eu fiquei arrasada com o uso da minha foto no lugar da minha grande amiga e colaboradora de longa data Janet Patterson”, disse ela, na ocasião. “Eu pedi para a agência dela checar qualquer fotografia que pudesse ser usada e soube que a Academia disse a eles que estava tudo certo. Janet era uma pessoa linda, quatro vezes indicada ao Oscar, e é decepcionante que esse erro passou. Eu estou viva, bem e continuo na ativa”.