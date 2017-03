Paraquedista paga promessa e salta da Basílica de Aparecida. Veja o vídeo

(foto: Divulgação/GZero)

A equipe de paraquedistas GZERO, composta por Arthur Zanella, Thiago Negão e Pietro Carmona, realizou mais uma façanha nos ares. Após saltarem do topo de Edifício Itália - o segundo maior prédio de São Paulo - eles fizeram mais um salto de Base Jump, do alto da Basílica de Aparecida do Norte, no Interior de SP.

O salto da GZERO foi autorizado pela administração da Catedral, que exigiu que o grupo seguisse todas as regras de segurança para realização do feito. O Base Jump consiste em saltar do topo de edifícios com mais de 50 metros de altura, é de alto risco e virou febre entre os atletas paraquedistas de todo o mundo.



Com o objetivo de pagar uma promessa de um dos integrantes do grupo e realizar uma homenagem à Escola de Samba paulistana Vila Maria - que na noite desta sexta (24) levou o tema de Nossa Senhora Aparecida ao seu desfile, no sambódromo do Anhembi - Arthur Zanella fez o salto em nome da equipe, da Escola de Samba e se diz honrado pela homenagem.



"Nós sempre sonhamos em saltar da Basílica e eu tenho uma promessa pessoal que devia pagar com esse salto. Me sinto honrado de conseguir realizá-lo exatamente da maneira que planejamos e, ainda, poder homenagear Nossa Senhora Aparecida, no ano em que é tema de uma Escola de Samba. Com certeza todo o movimento que envolve Vila Maria e Nossa Senhora Aparecida me proporcionou essa conquista e sou muito grato à escola, a Basílica e à todos que nos receberam tão bem em Aparecida do Norte", completa Arthur



O salto foi registrado pelas câmeras pessoais dos paraquedistas. Arthur despejou rosas durante o salto, que contou, ainda, com efeito especial de fumaça nos pés do paraquedista durante todo o salto. Os integrantes do GZERO são especialistas no esporte, dando aulas e realizando saltos comerciais em escolas de paraquedismo, em Boituva, interior de São Paulo.