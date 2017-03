Comunidade do setor de transportes e logística se une e cria Instituto de Estudos

O Escritório Jurídico Cristiano Baratto Advogados Associados, especialista no setor de logística e transportes, assumiu papel de liderança e articulação no setor para fundação do Instituto de Estudos do Transporte e Logística – IET. A instituição será oficialmente constituída em Assembléia de Fundação a ser realizada na segunda-feira, 06 de março, a partir das 16h, na sede do escritório. Na ocasião, o advogado Cristiano Baratto, autor da proposta, vai se reunir com toda comunidade do setor de transporte e logística e interessados em se associar ao órgão para debater a Minuta do Estatuto Social. Os presentes também vão eleger os membros da Diretoria Executiva.

A organização vai funcionar como associação civil sem fins lucrativos e com fins não econômicos, sem finalidade política ou religiosa. Entre os objetivos do IET estão a promoção de debates; acompanhamento de projetos de lei que de alguma forma influenciarão o setor; promoção da segurança no trabalho; troca de experiências entre empresas no setor; realização, coordenação e desenvolvimento de cursos, seminários, cursos regulares e pós-graduação.