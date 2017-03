Temer não se adapta ao Alvorada e volta a morar no Palácio do Jaburu

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após 11 dias vivendo no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer disse a aliados que não se acostumou ao ambiente e resolveu voltar a morar no Palácio do Jaburu. Segundo auxiliares, o presidente afirmou que o Alvorada, residência oficial da Presidência da República, é "grande e longe demais" e que o Jaburu é um local "mais aconchegante" para ele e sua família. Os funcionários da Presidência aproveitaram o feriado de Carnaval, quando Temer viajou com a mulher, Marcela, e o filho, Michelzinho, para a Bahia, e fizeram parte da mudança de volta ao Jaburu. Temer havia se mudado ao Alvorada com a família na sexta-feira (17), depois de uma série de reformas no palácio que custou R$ 20,2 mil e incluiu tela de proteção para o filho pequeno, além de mudanças na tapeçaria e em algumas peças de obra de arte. Marcela não gostava do tom escuro de parte da mobília e pediu para substituir alguns sofás por outros de tonalidade mais clara. O presidente havia definido que o Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República, onde ele vive desde 2010, serviria de local para algumas reuniões políticas, visto que a primeira-dama se incomoda com o fluxo intenso de aliados e parlamentares. Como a família não se adaptou à nova morada, Temer inverterá mais uma vez a lógica e fará do Alvorada seu ponto de eventuais reuniões políticas.