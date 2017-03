Tribunal determina final da Taça Guanabara no Engenhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) obrigou a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) a marcar a final da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense para o estádio Nilton Santos, o Engenhão. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (1º) no site da entidade. Caso a Ferj descumpra a determinação, estará sujeita a uma multa de R$ 300 mil. A Federação queria que o confronto fosse disputado no Maracanã, mas o Tribunal julgou o estádio precário para a sua realização. "A medida se fez necessária tendo em vista o notório estado de precariedade do Maracanã, não podendo a FERJ marcar esta partida em outra arena, que não seja a Nilton Santos, ainda mais pelo fato de existir regra expressa no regulamento que trata da hipótese dos autos", diz o texto. O mando de campo também passou por sorteio. O Fluminense venceu a disputa. Em caso da manutenção da liminar por torcida única, apenas os tricolores estarão no Engenhão. O Botafogo manteve posição contrária e não pretende liberar o estádio aos rubro-negros.