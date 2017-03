BMW F 800 GS Adventure 2017 com preço de R$ 50,9 mil

Moto trail de média cilindrada ganhou novos grafismos (foto: Divulgação)

A linha 2017 da trail F800 GS Adventure, da BMW, já está nas concessionárias brasileiras, com preço sugerido de R$ 50,9 mil. Entre os principais aperfeiçoamentos de design incorporados à motocicleta destacam-se o novo escapamento, em aço inox, de visual mais moderno; as carenagens laterais que agregam o famoso logotipo da BMW e a inscrição “GS”, em novo grafismo; além dos refletores retangulares, na cor âmbar, instalados na extremidade do garfo dianteiro que proporcionam maior segurança em situações de baixa luminosidade, aumentando a segurança do piloto. A tampa do compartimento da bateria também exibe novo desenho, marcado pela presença de vincos salientes nas laterais.

O painel de instrumentos, por sua vez, conta com novos layout e grafismos nos mostradores analógico e digital. No aspecto tecnológico, a BMW F 800 GS Adventure passa a oferecer, de série, os modos de condução Rain & Road, cuja função é gerenciar as respostas de aceleração e frenagem, juntamente com os sistemas ABS e o controle automático de estabilidade (ASC), o qual se ajusta de acordo com o tipo de piso – seco ou molhado.

O modelo Adventure é equipada com um motor bicilíndrico, movido a gasolina, de quatro tempos e oito válvulas, e 798 cc. Este bloco, de refrigeração líquida e apto a entregar 85 cv de potência (a 7.500 rpm), tem torque máximo de 83 Nm, a partir de 5.750 rpm, e está conectado a um câmbio de seis marchas. O tanque tem capacidade para 24 litros de combustível.