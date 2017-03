Audi lança Q3 paranaense com motor flex

A Audi do Brasil deu início à produção de mais um carro na sua linha em São José dos Pinhais, no Paraná. A montadora passa a fabricar também o Q3 1.4 TFSI Flex com 150 cv de potência. O carro é o segundo da marca com a tecnologia bicombustível produzido localmente e já está sendo distribuído nas concessionárias do país nas versões Attraction (R$ 143.190), Ambiente (R$ 154.190) e Ambition (R$ 170.190).

O Q3 1.4 TSFI já era equipado com turbo e injeção direta de combustível. Na versão flex, as peças que mantêm contato direto com o combustível (tanque, galerias e bomba, por exemplo) recebem tratamento apropriado. A opção 1.4 flex é a mesma que já equipa A3 sedã, VW Golf e Golf Variant. O Q3 vem com câmbio automático de dupla embreagem e seis marchas. Traz ainda sistema Start-Stop, que ajuda a economizar combustível porque desliga e religa o motor no anda-para do trânsito congestionado. De acordo com a Audi o carro vai de zero a 100 km/h em 8,9 segundos e atinge 204 km/h de velocidade máxima com etanol ou gasolina. Desde a versão Attraction o Q3 traz ar-condicionado, bancos de couro sintético, ajuste elétrico do banco do motorista, faróis de xenônio com limpadores, volante multifuncional revestido de couro com shift paddles (aletas para trocas de marcha), sistema de som com conexões auxiliar e Bluetooth, computador de bordo, sensores de chuva e luminosidade, mais assistente de partida em rampas. Compacto, o Q3 mede 4,39 metros, tem porta-malas com 460 litros de capacidade e pesa 1.405 quilos. O modelo também é vendido no Brasil em versões 2.0, neste caso trazidas de Martorell, na Espanha.