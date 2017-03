Barcelona vence com golaços de Neymar e Suárez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Do começo ao fim, o Barcelona não encontrou dificuldades para vencer o Sporting Gijón, nesta quarta-feira (1º), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Com direito a belos gols de Neymar e Suárez, os comandados de Luis Enrique fizeram 6 a 1 dentro de casa. O resultado deixa o Barcelona na liderança provisória do Campeonato Espanhol, com 57 pontos. O Real Madrid, antigo líder, joga ainda nesta quarta, contra o Las Palmas. O Sporting Gijón é o 18º colocado, com 17 pontos. Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Celta de Vigo, no sábado (4). Um dia depois, o Sporting Gijón recebe o Deportivo La Coruña. COMEÇO ARRASADOR A capacidade do Sporting Gijón de conseguir segurar o Barcelona durou quase nada. Em um espaço de apenas dois minutos, o time catalão abriu boa vantagem no placar. Logo aos 9 min, Mascherano fez ótimo lançamento e Messi se posicionou com tranquilidade para cabecear e encobrir o goleiro Cuéllar. Aos 11 min, mais um do Barça. Neymar tocou para Suárez, que driblou Cuéllar e chutou. A bola não iria para o gol, mas Juan Rodríguez tentou afastar e acabou jogando-a para dentro do próprio gol. Depois do susto inicial, o Sporting Gijón ameaçou dar trabalho para o Barcelona. Aos 22 min, Álvarez avançou nas costas de Busquets e chutou de bico, na trave de Ter Stegen. No rebote, Carlos Castro empurrou para o fundo das redes e diminui a diferença no marcador. SUÁREZ A facilidade em chegar ao gol do Sporting estava evidente. E em mais uma chegada do Barcelona, Luis Suárez marcou um golaço. Depois de a defesa afastar cruzamento de Rakitic, o uruguaio pegou de primeira e soltou a bomba para balançar as redes de Cuéllar. Com boa vantagem no marcador, o Barcelona voltou para o segundo tempo sem Luis Suárez. O uruguaio deu lugar a Paco Alcácer no ataque da equipe catalã. E o atacante precisou de apenas quatro minutos para balançar as redes. Após bobeada de Babin, Messi recuperou a bola e tocou para Alcácer, que chutou para o fundo das redes de Cuellár. NEYMAR Em um jogo fácil para o Barcelona, faltava Neymar balançar as redes. E aos 21 min do segundo tempo, não faltou mais. Em cobrança de falta, o brasileiro cobrou por fora da barreira e acertou o ângulo de Cuéllar, fazendo um belo gol. A comemoração teve até uma tentativa de sambada, no ritmo do Carnaval. Quando o duelo já se encaminhava para o final, Rakitic ainda aproveitou para fazer mais um golaço para o Barcelona. Aos 42 minutos, o croata tabelou com Sergi Roberto e, mesmo sem ângulo, soltou a bomba para estufar as redes de Cuellár. DOUGLAS Contratado em 2014 pelo Barcelona, Douglas reencontrou pela segunda vez a equipe que detém seus direitos econômicos. Atualmente em um empréstimo ao Sporting Gijón, o ex-jogador do São Paulo começou a partida no meio-campo, ao invés da tradicional lateral-direita. Sem ter culpa em qualquer um dos gols sofridos, Douglas deixou o gramado no intervalo, dando lugar a Víctor Rodríguez.