IPVA atrasado poderá ser pago em bancos ou pela internet

PAGAMENTO ATRASADO - O proprietário que não pagou o IPVA no prazo deve acertar as contas como Estado. - Por ter perdido o prazo, o imposto tem juros de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20% do IPVA COMO ACERTAR - O dono do carro deve ir até uma agência bancária com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) - O pagamento pode ser feito no caixa eletrônico, no guichê ou pela internet LICENCIAMENTO - Entre maio deste ano e abril de 2018, vencem os prazos de licenciamento dos veículos - O mês exato de vencimento varia conforme o final da placa - Após o prazo para o licenciamento do veículo, se continuar com o IPVA sem pagamento ou se existir outra pendência (multas de trânsito, seguro obrigatório etc.), o proprietário estará impedido de licenciar PRÓXIMOS PAGAMENTOS Quem optou por acertar o IPVA em três vezes ainda tem que ficar atento ao calendário de pagamentos da última parcela. Confira abaixo quando vence a terceira parcela do IPVA, de acordo com o final da placa do carro. 1 - 9/3 2 - 10/3 3 - 13/3 4 - 14/3 5 - 15/3 6 - 16/3 7 - 17/3 8 - 20/3 9 - 21/3 0 - 22/3