'A Bela e a Fera' terá primeiro personagem gay da Disney

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do novo filme da Disney "A Bela e a Fera", Bill Condou, revelou que o longa incluirá um relacionamento gay. Condou disse em entrevista à revista "Attitude" que além da trama principal entre Bela (Emma Watson) e Fera (Dan Stevens), o sentimento do personagem LeFou (Josh Gad) com o vilão Gaston (Luke Evans) também será abordado durante o longa. "Ele está confuso sobre o que quer", explica o diretor. "É alguém que está começando a descobrir que tem esses sentimentos. E Josh faz algo realmente sutil com o personagem, e isso é recompensado no final, que eu não vou contar. Mas é um momento bacana e exclusivamente gay em um filme da Disney." Segundo o diretor, o relacionamento homossexual demorou para aparecer em algum filme da empresa, mas agora é "um momento de divisão de águas para a Disney". O filme estreia no Brasil no dia 16 de março.