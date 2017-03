Polícia faz reconstituição de acidente de carro da Paraíso de Tuiuti no Rio

ALFREDO MERGULHÃO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil abriu inquéritos para investigar as responsabilidades dos acidentes com os carros alegóricos das escolas de samba do Grupo Especial, Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca, no Carnaval do Rio. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas e cinco permanecem internadas, duas em estado grave. Peritos realizaram na manhã desta quarta-feira (1°) uma perícia no carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti. O motorista do veículo perdeu o controle da direção no sambódromo, bateu nas grades que separam a arquibancada da pista e deixou 20 pessoas feridas no domingo de Carnaval. Os peritos fizeram a reconstituição do acidente na avenida Marquês de Sapucaí e reproduziram as manobras feitas pelo condutor do carro alegórico. A previsão é que o laudo pericial seja finalizado em até dez dias. Durante a perícia, os policiais fotografaram e mediram o carro alegórico. Os peritos observaram que o motorista do veículo, Francisco de Assis Lopes, tinha a visão bloqueada pelas alegorias. Com a visão prejudicada, o condutor era orientado por cinco pessoas que estavam do lado de fora do carro alegórico. Assis participou da perícia nesta quarta e, questionado por jornalistas, voltou a pedir desculpas às vítimas do acidente. De acordo com a GloboNews, os peritos também informaram que constataram duas rodas danificadas no veículo. Após o trabalho da perícia, o delegado Willian Bezerra, da 6ª DP (Cidade Nova), afirmou que a investigação partirá para as coletas de depoimentos de testemunhas. "Vamos ouvir as pessoas envolvidos, quem projetou o carro, quem comandou os trabalhos aqui [na Sapucaí[ no dia [do desfile]. Tem bastante coisa para ser feita, não vamos nos precipitar", afirmou o delegado. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que membros da Paraíso do Tuiuti e representantes da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) do Rio, responsável pela organização do evento, foram intimados para prestar depoimentos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, duas vítimas do acidente ainda estão internadas em estado grave, porém estável. Uma terceira vítima apresenta quadro estável, mas que ainda inspira cuidados e tem uma cirurgia programada para esta quinta-feira (2). CRIVELLA Sem qualquer aparição pública durante o Carnaval e sem prestigiar o evento no sambódromo, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), visitou as vítimas do acidente com o carro da Paraíso do Tuiuti. Em sua página no Facebook, Crivella afirmou que lamenta profundamente o acidente ocorrido com o carro alegórico e que se certificou pessoalmente de que todas as providências foram tomadas para atender as vítimas. DESABAMENTO A Polícia Civil também investiga o desabamento de parte de um carro alegórico da Unidos da Tijuca nesta terça (28). O acidente provocou a queda de bailarinos que estavam a seis metros de altura e deixou dez pessoas feridas. Uma perícia foi realizada no carro alegórico ainda nesta terça. De acordo com a delegada Aparecida Mallet, responsável pela investigação do caso, os peritos constataram que houve uma falha na parte hidráulica do veículo, que dá sustentação ao carro. "Já ouvimos o operador técnico daquele carro e este operador, preliminarmente em declarações, afirmou que provavelmente o motivo do acidente foi o excesso de peso no caminhão", disse a delegada à TV Globo. Em nota, a Polícia Civil informou que um representante da Unidos da Tijuca já prestou depoimento acompanhado de seu advogado e comprometeu-se a colaborar. O nome dele não foi divulgado. O comunicado diz ainda que um exame pericial de engenharia ainda será realizado no carro alegórico. A Secretaria Municipal de Saúde informou que dois feridos no desabamento do carro alegórico da Unidos da Tijuca continuam internados, mas fora de perigo. MEDIDAS O Ministério Público do Rio de Janeiro convidou representantes da Liesa, da Lierj (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), da Riotur, do Corpo de Bombeiros, do Inmetro e especialistas do Crea-RJ e da Coppe/UFRJ para uma reunião. Os promotores do órgão querem discutir medidas para evitar novos acidentes, sobretudo no desfile das campeãs, que acontecerá no sábado (4). Em nota, a Liesa informou que vai se manifestar após a perícia esclarecer as causas dos acidentes, mas que dará "todo suporte institucional e operacional". "A Liesa lamenta profundamente os ocorridos e informa que se reunirá com todas as agremiações para realizar os ajustes que se fizerem necessários, buscando sempre o aprimoramento do espetáculo", diz o comunicado. As apresentações das escolas de samba ocorreram normalmente apesar dos acidentes ocorridos nos dois dias de desfile.