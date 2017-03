Luis Enrique anuncia que deixará o Barcelona em junho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo após a goleada do Barcelona desta quarta-feira (1º) sobre o Sporting Gijón, o técnico Luis Enrique anunciou que não renovará seu contrato e encerrará sua passagem pelo clube no dia 30 de junho deste ano. A notícia foi dada inicialmente ao elenco nos vestiários do Camp Nou, depois divulgada publicamente em entrevista coletiva. Ele deixará a equipe catalã após três temporadas.

O treinador anunciou sua decisão no final da conversa com a imprensa. "Aproveito para terminar a entrevista coletiva de uma forma diferente. Não serei treinador do Barcelona na próxima temporada. É uma decisão muito difícil para mim, meditada, muito pensada e acredito que tenho que ser fiel e justo ao que penso", afirmou. "Gostaria de agradecer ao clube por toda a confiança recebida. Foram três anos inesquecíveis", declarou o técnico.

Luis Enrique recordou uma reunião no início da temporada com a direção de futebol do Barcelona, quando já pendia para não renovar com o clube. Na ocasião, pediram para não ter pressa ao tomar a decisão, anunciada somente nesta quarta. "O motivo é a forma que tenho que viver essa profissão. Isso significa muito poucas horas de descanso, de desconectar", explicou o treinador, que garantiu que trabalhará sério no tempo que resta em seu contrato. "Faltam três meses apaixonantes. Estamos em uma situação difícil, em especial em uma competição, mas com a ajuda de todos e se as estrelas se alinharem vamos dar a volta por cima nesta partida. Minha dedicação será plena nestes meses", garantiu.