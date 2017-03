Com novidades, Paraná tenta garantir vaga na 1ª Liga

O Paraná Clube encerra nesta quinta-feira (dia 2) sua participação na primeira fase da Primeira Liga 2017. O confronto será às 19h15, na Vila Capanema, em partida adiada contra o Figueirense, pela segunda rodada.

O time paranaense já realizou os jogos da 1ª rodada (vitória sobre o Avaí) e da 3ª rodada (derrota para o Londrina). O grupo tem quatro equipes. Os dois primeiros se classificam para as quartas de final. O Londrina somou 9 pontos em 3 jogos. O Paraná tem 3 pontos em 2 jogos. O Figueirense disputou uma partida e o Avaí, duas. Os dois catarinenses ainda não somaram pontos.

Além da partida desta quinta-feira, só resta uma partida nesse Grupo da Primeira Liga: Figueirense e Avaí. Ele está marcado para 22 de março.

Com isso, o Paraná garante vaga se vencer nesta quinta-feira. Se empatar, tem boas chances de garantir vaga. Nesse caso, só fica fora se o Figueirense vencer o Avaí por três ou mais gols de diferença. Ou se vencer por dois gols de diferença marcando pelo menos três gols (3 a 1 ou 4 a 2, por exemplo).

Para a partida desta quinta-feira, o técnico Wagner Lopes não antecipou a escalação. Ele avisou, porém, que a escalação terá novidades. “A gente vai por em campo para jogar sempre quem estiver melhor. Tenho situações de rendimento, de jogadores que vêm ganhando um rendimento melhor durante o trabalho na semana, então teremos novidades”, disse.

Uma delas pode ser Guilherme Biteco como titular. Ele pode atuar como meia-centralizado ou como meia-ponta. O treinador só usou o esquema tático 4-2-3-1 em 2017. Biteco já foi usado nessas duas funções. A tendência é que atue pelo lado do campo, já que Renatinho é titular na função de meia-centralizado. “O Biteco é uma peça importante. Não podemos esquecer que ele vem de um ano sem jogar. A sequência de treinamentos, até a musculatura se readaptar. Temos que ter calma, para que ele possa jogar o tempo todo. É gradativo. Temos que conversar com o atleta e ir fortalecendo, para que não tenhamos lesões”, afirmou. Biteco disputa posição com Matheus Carvalho e Jonas Pessalli na esquerda.

Na meia-ponta pela direita, a disputa é entre Nathan, recém-contratado, e Bruno Cantanhede. “Temos uma disputa interna muito leal, honesta e transparente. O Nathan vem treinando bem, tem característica de velocidade. Ele ainda está em fase de adaptação.São regras que não dá para você despejar tudo em cima do jogador em um dia”, disse Wagner Lopes.

PARANÁ x FIGUEIRENSE

Paraná: Léo; Diego Tavares, Brock, Airton e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Nathan (Bruno Cantanhede), Renatinho e Matheus Carvalho (Guilherme Biteco); Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

Figueirense: Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Juliano; Josa, Hélder, Yago, João Pedro e Índio; Bill. Técnico: Marcio Goiano

Árbitro: Renato Cardoso da Conceição (MG)

Local: Vila Capanema, quinta-feira às 19h15