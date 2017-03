Namoro de Katy Perry e Orlando Bloom chega ao fim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um romance entre famosos chegou ao fim. Dessa vez foram Katy Perry e Orlando Bloom que resolveram dar uma pausa no relacionamento de mais de um ano. Em um comunicado enviado à revista americana "People", os representantes do casal confirmaram os rumores da separação. "Antes que os boatos ou notícias falsas saiam do controle, nós confirmamos que Orlando e Katy estão dando um tempo, de forma respeitosa e carinhosa", diz a declaração. Apesar do término, a cantora e o ator posaram juntos para fotos neste domingo (26), em uma das festas após a cerimônia do Oscar. Uma fonte anônima contou à "People" que "Katy não passou muito tempo com Orlando, eles tiraram uma foto e foi praticamente isso".