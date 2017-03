TSE ouve Marcelo Odebrecht em Curitiba

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin ouviu ontem o depoimento do empresário Marcelo Odebrecht, testemunha na ação em que o PSDB pede à Justiça Eleitoral que casse a chapa DilmaRousseff-Michel Temer por suposto abuso de poder político e econômico durante a eleição presidencial de 2014. Sigiloso, o depoimento ocorreu a portas fechadas, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) em Curitiba. Na sala cedida pelo tribunal permaneceram apenas o ministro, alguns auxiliares, o empresário e seus advogados.

Marcelo Odebrecht chegou ao prédio escoltado por policiais federais, cerca de meia hora antes do horário previsto para o início da oitiva (14h30). Para evitar o assédio de jornalistas e curiosos que se aglomeram diante da sede do tribunal, o comboio entrou pela garagem. Condenado a 19 anos e quatro meses de prisão por participação no esquema investigado pela Operação Lava Jato e réu em outras ações penais, o ex-presidente da construtora Odebrecht está preso na Superintendência da PF em Curitiba desde junho de 2015.