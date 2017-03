Golpistas usam site de encontros como isca

O número de vítimas de golpes em serviços de encontros online cresce a cada ano. Só na Grã-Bretanha, as autoridades recebem uma denúncia a cada três horas e este número aumentou um terço entre 2013 e 2015, batendo todos os recordes no ano passado. Em 2016, 3.889 pessoas foram vítimas de "golpes românticos" e, em média, cada uma sofreu um prejuízo de US$ 12,5 mil (R$ 38,5 mil). A idade média delas: 49 anos. Por conta disso, o National Fraud Intelligence Bureau, a autoridade britânica responsável pelo combate a esse tipo de fraude, lançou uma campanha de conscientização. Confira os oito conselhos dos peritos para quem está buscando um amor pela internet, mas não quer cair em mais um golpe.

Dicas de segurança

1. Antes de mais nada, comprove que a pessoa que apareceu no site ou app de encontros e promete amor eterno existe de verdade. Isso pode ser feito com a pesquisa do nome da pessoa, fotos e frases que ela usa regularmente em um site de buscas online com palavras-chaves como "fraude romântica" ou "golpe de encontros".

2. Nunca envie dinheiro para alguém que tenha conhecido online, não importa as razões ou o tempo de relacionamento.

3. Evite transferir as conversas com a pessoa para outras redes sociais até que você esteja convencido da identidade dela. Não troque a comunicação no site ou app de encontros pelo papo no Facebook ou no WhatsApp.

4. Concentre-se em conhecer melhor a pessoa, não apenas o perfil dela. Faça muitas, mas muitas perguntas. Nunca apresse o ritmo do relacionamento online.

5. Fale com amigos e a sua família sobre as suas escolhas amorosas. Eles podem dar apoio e oferecer uma visão mais racional da sua relação.

6. Note se a pessoa faz muitas perguntas, mas revela muito pouco sobre si mesma.

7. Desconfie se a foto que lhe enviaram é perfeita demais - ou seja, a pessoa parece um modelo ou artista.

8. Se for sair com uma pessoa que conheceu em um site ou app, assegure-se que alguém sempre saiba onde você foi e marque os primeiros encontros em locais públicos.