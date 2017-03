Vendas de veículos novos no Brasil caem 15,7% em fevereiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de veículos novos no Brasil tiveram queda de 15,7% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgados nesta quarta-feira (1º). Em fevereiro, foram emplacados 204.938 carros, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e outros veículos no país, queda de 8,6% em relação a janeiro, mês que teve quatro dias úteis a mais. No acumulado do ano, a queda das vendas de veículos chega a 14,9% na comparação com os dois primeiros meses de 2016. Quando são considerados apenas automóveis e comerciais leves, o recuo é de 6,8% em relação a fevereiro de 2016 e de 7,8% ante janeiro. No acumulado do ano, a queda nesses dois segmentos é de 5,4%. Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, os dias úteis a menos em fevereiro se somam ao efeito sazonal do início de ano, historicamente marcado por vendas mais fracas. "Porém, já observamos uma melhora na média de vendas diárias, que cresceram 12,7% em fevereiro, chegando a 7.356 automóveis e comerciais leves emplacados todos os dias", disse, em comunicado. Assumpção Júnior afirma que o mercado automotivo passará por uma retomada em 2017, com expansão de cerca de 3,1%, considerando todos os segmentos. O segundo semestre deve registrar crescimento mais sólido nas vendas de veículos, avalia. "Dificuldades como essas, agregadas ao baixo índice de confiança, fizeram com que as famílias e as empresas se retraíssem em relação ao consumo, retardando a tomada de decisão para a compra de veículos novos." Caminhões e ônibus, segmentos que acumulam no ano queda de 33% em relação aos mesmos dois meses de 2016, devem ter crescimento de 3,15%. A projeção para motocicletas é de alta de 4%, segundo a Fenabrave.