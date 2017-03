Polícia faz balanço positivo de ações no Carnaval do Paraná

Presença da PM no Litoral ajudou a reduzir o número de ocorrências como perturbação do sossego e furtos (foto: Alex Bark/Ecovia)

Um balanço divulgado ontem pela Polícia Militar no Paraná mostra que o esquema especial colocado em prática nos sete municípios do Litoral, durante o Carnaval, trouxe bons resultados. Na comparação com o mesmo feriado em 2016, houve queda do número de casos de perturbação de sossego (-70%) e de furtos (-5,8%) e, simultaneamente, o aumento de apreensões de arma de fogo (50%).

“O balanço final é positivo, já que mesmo com o grande número de pessoas nos municípios do Litoral, especialmente nas praias, houve poucas ocorrências. A PM agiu em todas elas, fez o controle e o encaminhamento de pessoas que causaram algum transtorno”, disse comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Nivaldo Marcelos Silva. De acordo com ele, a PM conseguiu, mais uma vez, com o efetivo do Verão Paraná e o reforço, garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões.

A presença ostensiva da polícia reduziu os casos de perturbação de sossego. Neste feriado, as equipes atenderam 27 ocorrências e lavraram sete Termos Circunstanciados por essa contravenção penal. No mesmo feriado do ano anterior foram atendidas 86 situações de perturbação de sossego e lavrados 30 Termos Circunstanciados, uma redução de 70%. O trabalho foi desenvolvido pela Patrulha do Sossego, braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), em conjunto com o 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM).

Também houve aumento no número de apreensões de arma de fogo — 10 foram apreendidas neste ano e cinco no Carnaval de 2016. “Retirar armas de circulação evita uma quantidade de crimes imensurável, tanto os de menor potencial ofensivo, como roubos, furtos, até homicídios e latrocínios. Para isso a PM agiu intensamente neste sentido”, destacou o tenente-coronel Nivaldo.