Estudantes ganham carteiras ergonômicas

O Governo do Paraná está renovando os conjuntos de mobiliários das 2,1 mil escolas da rede estadual de ensino. A renovação inclui a troca de cadeiras e carteiras para estudantes e professores, projetadas com design moderno de acordo com as regras da ergonomia para garantir mais conforto e durabilidade.

Desde 2011, mais de 290 mil conjuntos escolares foram substituídos. O investimento, feito em parceria com o Governo Federal, é de R$ 42 milhões. “A renovação dos mobiliários escolares faz parte dos investimentos que o Governo do Estado faz para garantir que o ambiente escolar seja confortável e acolhedor para os estudantes e professores”, disse a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres.

As 38 escolas indígenas, que ofertam a educação para as séries iniciais do ensino fundamental, já tiveram 90% dos mobiliários substituídos. “Os conjuntos escolares entregues às escolas indígenas possuem dimensões específicas e adequadas para atender os alunos da educação infantil”, explicou Eliane Teruel Carmona, coordenadora de Materiais e Suprimentos da Secretaria.