Emma Watson explica motivo para não tirar selfies com fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Watson não sai dos holofotes graças à campanha de divulgação do novo "A Bela e a Fera". Dessa vez, a atriz virou notícia ao explicar sua relação com os fãs. Em uma entrevista à revista americana "Vanity Fair", Emma contou que não tira selfies com seus fãs para poder preservar um pouco da sua privacidade. "Para mim, esta é a diferença entre ter uma vida ou não. Se alguém tira uma foto e publica na internet, em dois segundos ela criou um marcador de exatamente onde estou em um alcance de 10 metros. Eles podem ver o que estou vestindo e com quem estou. Eu simplesmente não posso fornecer esse tipo de informação." A atriz, que cresceu como uma figura pública, graças ao seu papel como Hermione nos filmes de "Harry Potter", ainda disse que fica feliz em responder perguntas de fãs sobre a franquia, mas "não pode" tirar fotos. "Eu tenho que escolher cuidadosamente o momento de interagir. Eu não digo não para crianças, por exemplo." Para explicar a obsessão que muitos fãs têm com as estrelas de "Harry Potter", Emma disse que alguns não querem conversar com ela, a não ser que consigam tirar uma foto.