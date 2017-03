Caixa faz leilão de joias em Curitiba

A Caixa Econômica Federal realiza, no dia 7 de março, em Curitiba, leilão virtual de joias referente a contratos de penhor vencidos há mais de 30 dias e ainda não resgatados, emitidos por agências de penhor do Paraná. A Vitrine de Joias, serviço de leilão por meio eletrônico, pode ser acessada pelo endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias.

São 5.837 lotes, que serão negociados a partir do valor mínimo constante no Catálogo de Licitação. O lote de menor valor, composto por uma pulseira de ouro, pesa de 0,9g e tem lance inicial de R$ 62. Já o lote de maior valor engloba um relógio de ouro da marca Rolex, com peso total de 173,60g, e os lances iniciam em R$ 23 mil.

Os lances poderão ser oferecidos em qualquer agência da Caixa, no dia do leilão, nos terminais de autoatendimento, durante o horário de funcionamento das salas. O resultado será divulgado no dia 8, a partir das 11 horas.