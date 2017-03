Fevereiro foi de muito calor e pouca chuva

Verão está no fim, mas dias quentes estão pela frente (foto: Geraldo Bubniak)

Fevereiro de 2017 foi bem mais quente que o mesmo mês do ano passado. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a média de temperaturas máximas ficou 2ºC acima da média histórica do mês, que é de pouco mais de 28ºC. Isso significa que a média das máximas superou os 30ºC. Até agora o ano com médias mais quentes foi 2012, com quase 31ºC.

Já quanto ao regime de chvuas, o mês passado ficou bem abaixo da média para fevereiro. Na Capital, choveu 84,6 milímetros no mês passado, 44% a menos que a média histórica, que é de mais de 151 mm. No Litoral também choveu menos que a média. Em Guaratuba, a média é de 301,4 mm, porém choveu apenas 114,6 mm.

Previsão — O verão entra nas suas últimas semanas. O outono começa às 7h29 do dia 20 de março. O natural é que já houvesse oscilação nas temperaturas máximas e mínimas, mas os próximos dias ainda serão de temperaturas muito altas, tanto nas mínimas quanto nas máximas.

Hoje, por exemplo, a máxima em Curitiba deve chegar a 30ºC, e a mínima fica entre 17 e 18 graus, que signfica uma marca alta para a mdarugada.