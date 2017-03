O Secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, lança a segunda fase da campanha de vacinação contra a dengue no Paraná. O encontro acontece hoje, às 9h30, no auditório da Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba. A campanha acontece de 3 a 31 de março em 30 municípios do Estado.

A campanha também possibilita a aplicação da primeira dose em quem não foi imunizado na primeira fase da campanha com o objetivo de atingir 80% do público-alvo total. Para a segunda fase da campanha o público-alvo será mantido, respeitando a faixa etária de 15 a 27 anos.

Para garantir a efetividade, são necessárias três doses da vacina, com seis meses de intervalo entre elas. A segunda dose vai reforçar a primeira e, com a terceira dose, será garantida a resposta imunológica adequada. A vacina é eficaz contra todos os tipos de dengue (4 sorotipos), reduz em 93% os casos graves da doença, aqueles que levam ao óbito.

Com a vacinação, também será possível diminuir a circulação viral da dengue em todo o Estado. Os números da dengue neste ano estão baixos, mas a secretaria alerta que mesmo assim os cuidados são necessários.