Programa fez 140 mil atendimentos em 2 anos

Levar serviços gratuitos para a população do Estado do Paraná é o principal objetivo dos Programas de Estado Paraná Cidadão e UPS-Cidadania da Secretaria estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Os serviços emitem documentos pessoais, intermediação de vagas de emprego, programa Nota Paraná, tarifa social de água e luz, orientações jurídicas, do consumidor. A próxima feira de serviços acontece em Irati nos dias 8, 9 e 10 de março.

Os Programas já fizeram em 2 anos (2015 a 2017) aproximadamente 140 mil atendimentos em 16 cidades. Um pouco mais de 72 mil pessoas já foram atendidas. “Os resultados foram bem positivos, porque a população abraçou o Paraná Cidadão. Levamos essas ações para diversos municípios onde a necessidade de serviços era grande e com isso conseguimos ajudar a população que realmente precisa”, diz a coordenadora dos Programas, Maria Gorete Brotti. Este trabalho já vem sendo feito desde 2013.