Prefeitura avalia pacientes de dermatologia

A Prefeitura de Curitiba começa a chamar, hoje, os pacientes que serão atendidos pelo Mutirão de Dermatologia e Pequenas Cirurgias de Pele, previsto para começar no dia 9 de março. As pessoas passarão por avaliação no Hospital Evangélico e também serão informadas do agendamento do atendimento no dia do mutirão.

A ação faz parte do programa Saúde Já, lançado pelo prefeito Rafael Greca no dia 21 de fevereiro. Além do Mutirão de Dermatologia, outros três acontecerão para atender pacientes das áreas de Cardiologia, Ortopedia e Vascular, além de um especial para exames complementares. Serão investidos R$ 12 milhões e a perspectiva é de beneficiar 150 mil pessoas diretamente, com ações para diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias de especialidades, em Curitiba.

Hoje, 15.810 pessoas aguardam consultas dermatológicas e 4.260 para realizar pequenas cirurgias.