Império Serrano é campeã da série A e volta para o grupo especial após 8 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola de samba Império Serrano é a campeã da Série A do Carnaval de 2017 e sobe para o grupo especial no próximo ano. A Império volta à elite do Carnaval após 8 anos. Com cinco décimos a mais que a segunda colocada, a Viradouro, a Império Serra somou 269,8 pontos. São possíveis 270. O enredo do grupo foi uma homenagem ao poeta Manoel de Barros. Nascido em Mato Grosso, Barros morreu em 2014, aos 97 anos. Cenas do universo do poeta, sobretudo a natureza, inspiraram fantasias e os carros alegóricos do desfile. De Madureira, zona norte do Rio, a escola é uma das mais tradicionais do Rio. Foi fundada em 1947 e já venceu nove vezes o grupo especial. O último título na elite do Carnaval, entretanto, foi em 1982. Por uma decisão da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba), nenhuma escola foi rebaixada neste ano. Acidentes com carros alegóricos da Unidos da Tijuca e Paraíso do Tuiuti durante os desfiles deixaram ao menos 30 pessoas feriadas. O desfile do próximo ano contará com uma escola a mais -13 agremiações. Serão rebaixadas duas escolas. A Portela venceu o grupo especial.