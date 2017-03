Fã completa 6 meses na fila para ver Justin Bieber

Muitos fãs já estão acampados em frente ao Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, esperando pelos shows do cantor e compositor canadense Justin Bieber. As apresentações serão realizadas nos dias 1º e 2 de abril, daqui a um mês. O estudante Alex Silva Santos, 18, foi o primeiro a chegar. Ele está no local desde setembro do ano passado. "Vim para ver a Demi Lovato e acabei ficando mais tempo, já que anunciaram o Justin Bieber. Eu não aguento mais, na verdade. Estou desidratado", afirma o jovem que tenta se esconder do intenso calor que fazia na manhã de ontem.

Katllen Araujo, 15, diz que levou uma pedrada de um grupo na madrugada da última segunda-feira, 27. "Eles jogaram objetos nas nossas barracas. Estava muito escuro, não deu para ver direito. Foi então que acertaram uma pedrada na minha testa. Chamamos a polícia. Eles monitoraram a área e não tivemos mais problemas", relata ela.

Este, no entanto, não foi o único caso de violência relatado pelos jovens. Segundo os adolescentes, que tem entre 14 e 20 anos, celulares e objetos pessoais já foram furtados. "Sofremos bullying por gostar de Justin Bieber. Mas a gente não pode simplesmente ir embora daqui. Abandonar essa estrutura. É o nosso maior ídolo. É preciso aguentar", desabafa Iza Arantes, 19.

Para que todos mantenham seus lugares de chegada na fila, a organização é caprichada. As turmas se dividem em três turnos: manhã, tarde e noite. A escala de revezamento também inclui barracas, funções e fins de semana trabalhados.