Fevereiro de 2017 foi o mais seco em 12 anos na cidade de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de fevereiro na cidade de São Paulo foi o mais seco em 12 anos, segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O total de chuva acumulada na capital paulista foi 46% menor que a média história para este mês. Fevereiro registrou um total de 127,3 mm (milímetro) de precipitação na estação meteorológica do Inmet. A média histórica é de 237,4 mm. Antes deste ano, o mês de fevereiro mais seco foi o de 2005 (com 99,9 mm) No total do mês, foram somente 9 dias com registro de chuva. A média é de 16 dias. O maior volume de chuva em 24h foi registrado no dia 7, com 38,2 mm. Depois disso, a cidade ficou 15 dias seguidos sem chuva, entre os dias 8 e 22. O registro oficial na cidade é feito na estação do Mirante de Santana, zona norte. Assim, pode ter chovido em outras partes da cidade no período. Em relação à série histórica, iniciada em 1943, foi o 6º fevereiro mais seco. Em 1984, mês mais seco da série histórica, foram apenas 32,5 mm. A maior temperatura do mês foi registrada no dia 19 (34,7°C), o que faz do mês o 2º no "ranking" de fevereiro para temperaturas máximas absolutas mensais, junto com o ano de 1984. A mínima do mês foi de 17,8°C, registrada na noite do dia 24.