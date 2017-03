São Paulo vence o PSTC e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que retornou ao São Paulo, o volante Cícero ainda não tinha desempenhado o seu bom futebol. Nesta quarta-feira (1º), no entanto, o jogador fez a diferença. Diante do PSTC, do Paraná, ele fez três gols na vitória por 4 a 2 da equipe tricolor e foi fundamental na classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O outro gol foi marcado por Cueva, de pênalti. Apesar do placar folgado, o São Paulo não teve vida fácil. Logo após fazer 1 a 0, aos 13 min, com Cícero, o time paranaense empatou um minuto depois, com Lucão. O volante são-paulino então colocou a sua equipe na frente outra vez, aos 35 min do primeiro tempo, e Cueva ampliou, aos 42 min. Mas, antes mesmo de a primeira etapa terminar, o PSTC diminui, com Carlos Henrique. Pressionados pela pequena diferença de gols, os comandados de Rogério Ceni retornaram pressionados para o segundo tempo e o quarto gol só veio aos 26 min. O São Paulo volta a campo no próximo domingo (5) para enfrentar o Santo André, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

PSTC Juninho; Paulinho, Lucas Trindade, Marcão e Guilherme; Santiago, Denilson (Dener), Erick e Pimba (Rone Dias); Lucão e Carlos Henrique. T.: Reginaldo Vital.

SÃO PAULO Denis; Bruno, Maicon (Breno), Rodrigo Caio e Júnior Tavares; João Schmidt (Araruna), Cícero, Thiago Mendes; Luiz Araújo (Wellington Nem), Cueva e Lucas Pratto. T.: Rogério Ceni

Gols: Cícero, aos 13min, Lucão, aos 14min, Cícero, aos 35min, Cueva, aos 42min do 1º tempo, e Carlos Henrique, aos 44min do 1º tempo; Cícero, aos 26min do 2º tempo

Cartões: Luiz Araújo e Thiago Mendes (S); Denílson e Somália (P)

Estádio: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)