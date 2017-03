Aloysio Nunes é favorito a assumir o Itamaraty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) é hoje o nome favorito para assumir o Ministério das Relações Exteriores. O presidente Michel Temer deve conversar ainda nesta semana com o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), para bater o martelo sobre a indicação. Segundo auxiliares do presidente, assim que o substituto de José Serra no Itamaraty for escolhido, Temer deverá fazer uma posse conjunta, na segunda-feira (6), do novo chanceler e do novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Serra, que deixou o cargo na semana passada alegando problemas de saúde, tem participado das tratativas para a escolha de seu sucessor. Segundo mostrou a Folha de S.Paulo na última quinta-feira (23), Aloysio despontava como favorito ao cargo junto com o embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, que foi porta-voz do governo FHC. Ambos os nomes foram indicados pela cúpula do PSDB. Além deles, os tucanos indicaram a Temer também o nome do senador Antonio Anastasia (MG), que afirmou a aliados que não ficaria bem para o relator do impeachment no Senado assumir um cargo no governo. Aloysio foi mencionado pelo próprio Temer como sua principal opção ainda na noite que Serra pediu exoneração do cargo. O senador não rechaçou a possibilidade de aceitar o convite, mas disse que precisaria "ouvir a família".