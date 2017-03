A Portela contou sua historia na avenida (foto: Barbara Magalhaes) A bandeira campea: azul e branca (foto: Barbara Magalhaes) Crocodilos cruzaram a Sapucai (foto: Barbara Magalhaes) A velha guarda da Portela (foto: Barbara Magalhaes) O carros criativos de Paulo Barros (foto: Barbara Magalhaes) Passaros voaram sobre o publico (foto: Barbara Magalhaes)

A fila andou! depois de uma espera de 33 anos a Portela voltou a vencer no Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A tradicional escola azul e branco de Oswaldo Cruz foi a campeã do carnaval com o enredo “Quem nunca sentiu o corpo arrepiar, ao ver esse rio passar”, criado pelo excepcional carnavalesco Paulo Barros que produziu um desfile criativo e empolgante. Como diria Paulinho da Viola, que inspirou o samba deste ano, a Portela foi um rio que passou na avenida.



Um rio não. Vários. Do Nilo ao Amazonas, passando pelo Eufrates e, numa das alas mais impactantes, o Rio Doce atingido por um desastre ambiental sem precedentes. Ao trabalhar esse temas a Portela aproveitou para falar de si mesma, de seus sambistas históricos, e de sua trajetória. O resultado foi um desfile impecável que empolgou a Sapucaí na madrugada de segunda/terça com a arquibancada gritando “É Campeã”!



A confirmação foi sofrida e numa apuração em que ficou empatada quase o tempo todo com a Mocidade Independente de Padre Miguel, a Portela conseguiu confirmar seu favoritismo exatamente no quesito mais importante: o enredo.



Para felicidade de portelenses históricos que não viam a escola consquistar um campeonato há mais de 30 anos: deu Águia na cabeça! Alegria para a nobreza sangue azul e branco do samba formada por Paulinho da Viola, Marisa Monte, Zeca Pagodinho, Monarco e todos os integrantes da Velha Guarda da escola e, também, para uma nova geração de crianças, jovens e adolescentes que agora podem estufar o peito com orgulho e dizer: sou portelense, sou campeão.

DESFILE DAS CAMPEÃS NO MEIO DA AVENIDA

DESFILE DO GRUPO ESPECIAL

SÁBADO (04/03)

Às 21 horas - Acesso

- Império Serrano

Entre 22h05 e 22h20

- 5ª – Grande Rio

Entre 23h10 e 23h40

- 4ª - Mangueira

Entre 0h15 e 1 hora

- 3ª – Salgueiro

Entre 1h20 e 2h20

- 2ª - Mocidade Independente

Entre 2h25 e 3h40

- 1ª - Portela

