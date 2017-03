Atlético-MG empata com a Chape e depende do Cruzeiro para se classificar

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com o time reserva e atuando fora de casa, o Atlético-MG chegou a fazer 2 a 0 na Chapecoense, com gols de Carlos César e Clayton, após um bom primeiro tempo. Mas com poucos minutos da etapa final o jogo já estava 2 a 2, após gols de Wellington Paulista e Felipe Santana, contra. E assim ficou, embora o Atlético-MG tenha atuado quase todo o segundo tempo com um jogador a mais. Com o resultado, a Chapecoense fecha sua participação na Primeira Liga com apenas dois pontos, enquanto o Atlético chega aos quatro pontos e, agora, depende do rival Cruzeiro para seguir na competição. Para ficar com a segunda vaga do Grupo C, o Atlético precisa ver o grande rival vencer ou empatar com o Joinville, na próxima semana, também em Santa Catarina. FALHAS NAS DEFESAS As defesas de Atlético e Chapecoense erraram demais no jogo desta noite, na Arena Condá. Além das falhas nos gols, e até gol contra, os defensores das duas equipes possibilitaram outras boas oportunidades para o time adversário. No primeiro tempo a defesa da Chapecoense falhou muito mais, permitindo o Atlético fazer 2 a 0 e perder outras boas chances. Já na etapa final foi a vez do sistema defensivo atleticano falhar, especialmente na bola levantada na área. AMARAL Aos 19 minutos do primeiro tempo o volante Amaral foi dominar uma bola, quando Carlos Eduardo chegou mais forte no lance, derrubando o jogador da Chapecoense, que caiu sobre o joelho direito. O volante não conseguiu seguir no jogo. Num primeiro momento o departamento médico do clube catarinense se mostrou bastante preocupado. Amaral seguiu direto para o vestiário e vai passar por exames nesta quinta-feira (2) para detectar a gravidade da lesão. Já o jogador atleticano sequer foi amarelado pelo lance. CHAPECOENSE: Artur Moraes; João Pedro, Fabrício Bruno, Nathan e Reinaldo; Amaral (Luiz Antônio), Andrei Girotto, Dodô e Artur Caike (Túlio de Melo); Niltinho e Wellington Paulista (Apodi). T.: Vagner Mancini ATLÉTICO-MG Uilson; Carlos César, Felipe Santana, Jesiel e Leonan; Ralph (Cícero), Yago, Carlos Eduardo (Anderson) e Cazares; Clayton e Rafael Moura. T.: Roger Machado Gols: Carlos César, aos 13min, e Clayton, aos 39min do 1º tempo; Wellington Paulista no 1ºmin, e Felipe Santana (contra) aos 7min do 2º tempo Cartões amarelos: João Pedro (C); Carlos Eduardo, Carlos César, Ralph e Anderson (A) Cartão vermelho: Dodô (C) Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Árbitro: Jean Pierri Gonçalves de Silva