Na terça-feira, o jornal "Extra" publicou que a apresentadora Ticiane Pinheiro havia relatado a Luana Piovani que havia sido assediada por Joaquim Lopes num camarote da Sapucaí, no Rio. Algumas horas depois, o apresentador do Vídeo Show se pronunciou sobre o caso, em vídeos no Instagram. Ele lê a reportagem em questão e diz que foi a "fabricação de um escândalo" e que o episódio é "nojento, triste e lamentável". "O jornalista, de forma temerária e inconsequente, tentou ouvir um diálogo de pé de ouvido entre Tici e Luana e, sem consultá-las e me entrevistar, saiu me acusando do tal assedio sem que eu tenha feito absolutamente nada", afirmou.

Após 33 anos, Portela vence o título do Carnaval do Rio

Em ano marcado por graves acidentes no Sambódromo do Rio, a Portela sagrou-se campeã pela 22ª vez. A escola, recordista de títulos, não vencia desde 1984. Sob a batuta de Paulo Barros, a Portela abordou as civilizações que iniciaram seus processos de organização social ao leito de rios. Portela faz referência à tragédia na barragem da Samarco com o carro alegórico "Um Rio que Era Doce". Até o último quesito a ser apurado, o de enredo, a Portela estava trás da Mocidade Independente de Paulo Miguel. Mas esta tirou 9,9 no enredo, e a Portela levou 10. O desfile ficou marcado também pelos acidentes. O carro da Tuiuti perdeu o controle e atropelou ao menos 20 pessoas no domingo. Já no desfile da Unidos da Tijuca, uma parte do carro alegórico despencou e integrantes da escola chegaram a sofrer uma queda de seis metros, na segunda (27). Somados, os dois acidentes feriram 32 pessoas. A Liga e presidentes de escolas decidiram ontem que nenhuma escola do Grupo Especial seria rebaixada este ano. No ano que vem, portanto, 13 escolas disputarão o Grupo Especial — as 12 atuais e uma que subirá do Grupo de Acesso. Duas escolas serão rebaixadas.

Ivete Sangalo se fantasia de palhaço para curtir trios em Salvador

Depois de se apresentar nos trios do circuito Barra-Ondina e de ter desfilado na escola de samba Grande Rio no carnaval carioca, Ivete Sangalo resolveu curtir ainda mais o carnaval de Salvador, mas fora do palco. Ela se fantasiou de palhaço junto a alguns amigos e andou tranquilamente pelas ruas de Barra-Ondina sem seguranças, no meio da pipoca - nome dado aos foliões que ficam sem abadá, fora das cordas dos trios. O segredo foi revelado pela própria Ivete, em seu Instagram. Ela postou uma foto fantasiada com os amigos. Nos comentários, os seguidores elogiaram a cantora: "Como não te amar, Ivete?", disseram alguns, enquanto outros ficaram impressionados com a energia da cantora.

Governo quer taxar Netflix. Pior para o usuário

Precisando desesperadamente encontrar novas formas de arrecadar dinheiro, o Governo Federal já tem um alvo na mira: os serviços de streaming, como o Netflix e o Spotify. De acordo com Ricardo Feltrin, colunista do portal UOL, o governo estuda cobrar Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) dos serviços. Com o Condecine, o governo estima receber algo em torno de R$ 300 milhões apenas da Netflix, que tem faturamento estimado em R$ 1,1 bilhão no Brasil, com um catálogo que conta com mais de 60 mil títulos. Se isso ocorrer, os usuários seriam prejudicados, já que a tendência é o repasse da taxa para o custo da assinatura.

Curitiba pode perder loja da Fnac

A francesa Fnac anunciou que planeja sair do Brasil e já procura um comprador para ficar com as 12 lojas espalhadas pelo país - uma delas em Curitiba, localizada no ParkShopping Barigui. O grupo começou um processo ativo para buscar um sócio que dê lugar à retirada do país, segundo relatou a empresa em comunicado que detalha os resultados de 2016. A Fnac está presente no Brasil desde o fim dos anos 1990, mas, há alguns anos, já tinha apontado dificuldades para atingir os resultados esperados no país. O Brasil representa menos de 2% do volume de vendas total da Fnac.

