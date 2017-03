Diário Oficial de SP deixará de ter versão impressa, anuncia prefeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo anunciou que o "Diário Oficial" da cidade vai deixar de ser impresso em papel. A partir de agora, a publicação estará somente na internet. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (1º) pelo prefeito João Doria (PSDB) nas redes sociais. Segundo Doria, o fim das edições impressas vão provocar a economia de R$ 1,5 milhão por ano. A publicação traz diariamente os atos dos poderes Executivo e Legislativo da capital, além do Tribunal de Contas do Município. Informações para servidores municipais também sai no jornal. "[A media vai provocar] Economia de papel, sustentabilidade, agilidade no processos. Você pode acessar pelo seu celular, on-line", disse o prefeito no vídeo. Desde 2002, as publicações já estão disponíveis na internet.