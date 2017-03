Reservas do Atlético vencem e aumentam crise no Coritiba

Crysan imita o estilo Ronaldinho Gaúcho de comemorar gol: vitória do Atlético no clássico (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense venceu por 2 a 0 o Coritiba, nessa quarta-feira (dia 1º) à noite, na Arena da Baixada, em partida adiada da 5ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Furacão ficou na 8ª colocação, com 6 pontos. O Coxa está na 6ª posição, com 7 pontos. Os oito melhores da primeira fase avançam para as quartas de final.

Essa foi a primeira vitória do Atlético no Paranaense. O clube usou reservas nas cinco rodadas. O Coxa vem jogando com força máxima na competição e teve desempenho pífio até agora. A única vitória foi sobre os reservas do Paraná Clube. O clube alviverde vive uma crise em 2017, que provocou a demissão do técnico Carpegiani na última segunda-feira. Em seguida, o treinador fez duras críticas aos dirigentes do clube.

A partida dessa quarta-feira foi integralmente transmitida pelo Youtube e pelo Facebook dos dois clubes – um fato inédito na história do futebol paranaense. A equipe de transmissão informou que 140.352 pessoas estavam assistindo ao jogo pela internet.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

Crysan foi o melhor em campo. Clique aqui para ver as notas para os jogadores do Atlético.

Kleber Gladiador foi o pior da partida. Clique aqui para ver as notas para os jogadores do Coritiba.

RIVALIDADE

Os dois clubes já se enfrentaram 333 vezes. Foram 130 vitórias do Coritiba, 97 empates e 106 vitórias do Atlético. Na grama sinética da Arena, inaugurada em 2016, esse foi o terceiro Atletiba — o retrospecto nesse piso agora é de duas vitórias do Furacão e uma do Coxa.

No total, os dois times vivem um período de equilíbrio no clássico. Nos últimos 8 confrontos entre os dois, foram 4 vitórias do time rubro-negro, 3 do alviverde e 1 empate.

INVENCIBILIDADE

O Atlético não perde em casa há 14 jogos (10 vitórias e 4 empates). A última derrota foi para o Grêmio, em 24 de agosto, pela Copa do Brasil.

JEJUM

O Coritiba não vence como visitante desde 29 de setembro de 2016 – 2 a 1 sobre o Belgrano, pela Copa Sul-Americano. Depois disso, foram 10 partidas, 4 empates e 6 derrotas fora de casa.

TÉCNICO

O técnico Autuori completou 66 jogos no comando do Atlético, agora com 29 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. O Coritiba foi comandado pelo interino Pachequinho, que assumiu após a demissão de Carpegiani, ocorrida na última segunda-feira.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

O Atlético utilizou apenas reservas. Esse “time B” disputou todas as quatro partidas do Paranaense até então. A prioridade para os titulares é a Libertadores. O próximo jogo pela Libertadores será na próxima terça-feira. O esquema tático dos reservas era o 4-2-3-1. A linha de três meias tinha Douglas Coutinho (direita), João Pedro (centro) e Crysan (esquerda).

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

O Coritiba não tinha quatro jogadores para a partida, todos por lesão: Yan, Alan Santos, Walisson Maia e João Paulo. As novidades foram Dodô, que voltou ao time após o Sul-Americano Sub-20, e Rildo, recuperado de lesão. Pachequinho repetiu o esquema tático de Carpegiani, um 4-3-3 com apenas um volante (Jonas) e com dois meias (Thiago Lopes na esquerda e Galdezani na direita).

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 30 minutos de jogo foram de muita força física e organização tática defensiva. E de pouca qualidade técnica. Depois disso, o Coritiba passou a controlar o meio-campo e a chegar com perigo. Aos 33, Rildo sofreu pênalti, cometido por José Ivaldo. Kleber cobrou na trave. O Atlético fez boa jogada em seguida, aos 39, e abriu o placar. Rossetto e João Pedro trabalharam bem a bola pela esquerda. Carlinhos cortou o cruzamento antes que chegasse a Luis Henrique. Crysan pegou o rebote fora da área e acertou no cantinho: Atlético 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Atrás no placar, o Coritiba pressionou no início do 2º tempo. O time construiu boas jogadas pelas pontas e criou duas chances nos primeiros 15 minutos. O jogo ficou amarrado depois disso. Aos 27, o Atlético mudou para o 5-4-1, com a entrada do zagueiro Jacy no lugar do volante Luiz Otávio. O Coxa teve ainda mais dificuldades para criar. Aos 42, o Atlético fez 2 a 0. Crysan cobrou falta na barreira. Coutinho pegou o rebote e chutou. Luis Henrique completou em cima da linha.

ATLÉTICO-PR 2 x 0 CORITIBA

Atlético: Santos; Léo, Wanderson, José Ivaldo e Renan Lodi (Sidcley); Luiz Otávio (Jacy), Rossetto, Douglas Coutinho, João Pedro (Renan Paulino) e Crysan; Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori

Coritiba: Wilson; Dodô, Werley, Juninho (Geovane), Carlinhos; Jonas, Galdezani (Henrique Almeida) e Thiago Lopes; Iago (Neto Berola), Rildo e Kleber. Técnico: Carpegiani

Gols: Crysan (39-1º) e Douglas Coutinho (42-2º)

Cartões amarelos: José Ivaldo, Crysan, Santos (A). Carlinhos, Iago, Juninho (C). Léo Santos (no banco).

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Público: 18.608

Renda: R$ 448.560

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

23 – Thiago Lopes dispara pelo centro, dribla José Ivaldo e chuta da entrada da área. Santos espalma no centro do gol.

33 – Rildo entra em velocidade na área. José Ivaldo chega atrasado e comete falta violenta. Pênalti.

35 – Kleber bate o pênalti e chuta à direita do goleiro. A bola vai na trave.

39 – Gol do Atlético. Rossetto e João Pedro fazem a jogada pela esquerda. Carlinhos corta. Crysan pega o rebote fora da área e acerta o cantinho.

41 – Rildo faz grande jogada na área e toca para Thiago Lopes, na pequena área. Ele chuta sobre o gol.

Segundo tempo

9 – Carlinhos cruza. Galdezani recebe livre na 2ª trave. Ele dribla Lodi e chuta. José Ivaldo salva em cima da linha.

12 – Iago recebe na área e chuta cruzado. Santos espalma.

22 – Cruzamento. Kleber cai na área e pede pênalti.

30 – Jacy fura. Rildo avança e cruza para Neto Berola, que domina e chuta cruzado. Zé Ivaldo bloqueia.

32 – Escanteio. Henrique Almeida cabeceia no alto. Santos segura.

38 – Rildo invade a área e cai ao dividir com Léo.

42 – Gol do Atlético. Crysan cobra falta na barreira. Douglas Coutinho aproveita o rebote e chuta. Luis Henrique completa.