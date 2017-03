ATUAÇÕES: Crysan foi o melhor do Atletiba

Crysan, do Atlético, tenta driblar Dodô, do Coritiba (foto: Geraldo Bubniak)

Santos (6,0)

Fez três defesas – nenhuma difícil. Mal na reposição.

Léo (5,5)

Batido por Rildo em três lances. Razoável no resto do jogo.

Wanderson (6,5)

Bem nas bolas aéreas e na marcação.

José Ivaldo (5,0)

Cometeu um pênalti grotesco e foi driblado em outro lance. Salvou um gol em cima da linha.

Renan Lodi (5,5)

Fez lambança dentro da área e teve dificuldades na marcação. Bem com a bola.

Sidcley (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Jogou pouco tempo.

Luiz Otávio (5,5)

Um erro infantil no meio. Fora isso, razoável com e sem a bola.

Jacy (5,0)

Entrou aos 27-2º. Furou feio uma bola pelo alto. Fora isso, eficiente.

Rossetto (6,0)

Participou do 1º gol. Irregular no resto do jogo.

Douglas Coutinho (6,0)

Participou do 2º gol. Fora isso, quase não atacou, mas ajudou a marcar.

João Pedro (6,0)

Participou do 1º gol. Dois bons passes. Participou pouco.

Renan Paulino (6,0)

Entrou aos 23-2º. Melhorou a marcação no meio-campo.

Crysan (7,0)

Marcou um belo gol. Lutou os 90 minutos. Forte na marcação.

Luis Henrique (5,0)

Facilmente anulado pela zaga adversária. Foi uma peça quase nula.