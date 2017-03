Ceni reclama de maratona de jogos e procura resposta para falhas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni ainda não conseguiu decifrar o segredo para melhorar o desempenho da defesa são-paulina. Nesta quarta-feira (1º), em Londrina, pela Copa do Brasil, o time do Morumbi sofreu mais dois gols na vitória por 4 a 2 sobre o PSTC e preocupou o técnico. "O que tem a ser corrigido serve para todos campeonatos. Saímos bem no jogo e concedemos o empate. Estávamos bem posicionados em campo. Não sei o que acontece. Dá branco e cede empate. Faz 3 a 1, tinha de suportar mais quatro minutos e vai para o vestiário com situação mais apertada", disse o treinador. Um fato que pode prejudicar a preparação da equipe é a falta de tempo para treinar. Em média, o São Paulo tem disputado duas partidas por semana e o técnico lamentou a dificuldade para conciliar a agenda entre os jogos e os treinamentos. "Não enxergo erros na defesa. O volante fez três gols. Vocês vão ficar surpresos que ele fez três gols, sendo nenhum de bola parada. Jogamos agressivamente. Foi o jogo menos agressivo que fizemos. Tomamos gols quando estávamos mais bem posicionados. Prefiro ter meus jogadores para jogar a tê-los para treinar. Forcei o máximo na pré-temporada. Estava tranquilo e feliz. Então, me mandam a tabela da Copa do Brasil com jogo quarta e quarta", disse Rogério Ceni, que fez questão de destacar o empenho da sua equipe. "Temos de manter esse nível de ataque, de pressão, de criação de jogadas. E diminuir os gols sofridos. Foram poucas finalizações do PSTC. Fica difícil explicar alguma coisa. Vejo a dedicação de todos eles. Algumas coisas são instintivas do jogador se sentir mais dentro do jogo, e outras temos de corrigir fora do campo, alertar. É o que tentamos fazer, mas sempre com astral positivo. Hoje, o São Paulo é o time que mais faz gols em média no Brasil. É uma filosofia de jogo. Temos que diminuir a oportunidade de gols do adversário", completou o treinador.