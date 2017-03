Pachequinho elogia Coritiba e cita “sorte” do Atlético

Pachequinho comanda o Coritiba na Arena da Baixada (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico interino do Coritiba, Pachequinho, elogiou o desempenho da equipe no clássico dessa quarta-feira (dia 1º), na Arena da Baixada. “Tivemos mais posse de bola e boas chances. O Atlético teve três ou quatro chances e aproveitou duas”, disse. “A atitude do grupo foi diferente durante a partida. Controle de bola, impôs o ritmo, criamos várias situações”, comentou. “Os gols do Atlético não teve uma construção de jogada. Teve uma sorte do adversario”, lamentou.

O zagueiro Werley, do Coritiba, também fez análise semelhante. “Tivemos as melhores oportunidades e não conseguimos o gol. Eles não tiveram tantas oportunidades”, afirmou.

O diretor de futebol, Alex Brasil, afirmou que procura um técnico para substituir Carpegiani, demitido na segunda-feira. “Estamos trabalhando buscando definir o quanto antes um técnico para dar sequência neste trabalho”, disse.