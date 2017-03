Autuori não dá entrevista e Pivetti elogia personalidade do Atlético

Jogadores comemoram gol com a torcida (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Atlético, Paulo Autuori, não apareceu para a entrevista coletivo após o Atletiba. Quem falou com a imprensa, no lugar dele, foi o auxiliar Bruno Pivetti. Ele elogiou a atitude dos novatos da equipe. “Por mais que tenha um processo (de formação) coerente, nada substitui o que eles encararam hoje, uma situação de pressão. Tiveram boa personalidade”, afirmou Pivetti. “Estávamos extremamente confiantes nas jovens promessas. O resultado veio para coroar o trabalho de todos”, completou.

Os resultados negativos do time reserva antes do Atletiba não atrapalharam, explicou Pivetti. “Sabíamos da dificuldade da partida, mas estávamos tranquilos, porque analisamos os dados dos jogos anteriores e passamos aos jogadores que absolutamente em todos eles tivemos maior domínio, com exceção do Prudentópolis”, afirmou.

No fim do jogo, o Atlético mudou para o esquema tático 3-4-3, com a entrada do zagueiro Jacy. “Ali é um 3-4-3 que a gente utiliza, uma estratégia que utilizamos contra o Capiatá e é adotada pela dinâmica do jogo, decisão entre o Paulo (Autuori) e eu”, comentou.