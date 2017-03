Agência de notícias iraniana oculta decote de Charlize Theron

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de notícias iraniana ILNA News achou um jeito de transmitir a vitória do conterrâneo Asghar Farhadi no Oscar de melhor filme estrangeiro sem ter de mostrar o generoso decote da atriz Charlize Theron, que apresentou a categoria: camuflando-o sob uma mancha escura. A sul-africana Theron e a americana Shirley MacLaine anunciaram o Oscar para "O Apartamento", de Farhadi. Enquanto televisões do mundo todo transmitiram o anúncio sem qualquer tipo de censura, a ILNA teve que ocultar com um borrão o decote do vestido Christian Dior usado pela apresentadora. E não só ela. Como Farhadi se recusou a ir à cerimônia em boicote às políticas migratórias de Trump, quem recebeu a estatueta em seu lugar foi a iraniana Anousheh Ansari, engenheira que se tornou a primeira turista a ir para o espaço. Ao ser exibida no vídeo da ILNA, a fenda lateral do vestido de Ansari também foi encoberta.