Vasco vence Vila Nova e encara o Vitória na 3ª fase da Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Vila Nova por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º) e avançou na Copa do Brasil. O próximo adversário é o Vitória, na terceira fase da competição. Thalles abriu o placar em belo chute da entrada da área e Wallyson, de pênalti, empatou. O gol do triunfo veio somente no segundo tempo, com Wagner. Agora o Vasco terá um período de onze dias sem jogos, já que o próximo compromisso será no dia 12 contra o Macaé, no Moacyrzão, pela estreia da Taça Rio. O JOGO Enquanto Luis Fabiano não estreia, Thalles aproveita para mostrar seu futebol. Nesta quarta, ele abriu o placar para o Vasco em belo gol da entrada da área. "Certeza que ele [Luis Fabiano] ficou feliz com meu gol. Ele ainda está sem condições de jogo, mas tenho certeza que gostou do gol. Eu tenho muito o que aprender com ele", disse o jovem atacante que virou titular. Pelo menos por enquanto. Aos 30min do primeiro tempo, Brunão foi até a linha de fundo e cruzou. Na marcação, Gilberto tentou cortar e viu a bola bater em seu braço esquerdo. Wallyson cobrou o pênalti e deixou tudo empatado. O lateral do Vasco reclamou bastante do lance na saída de campo. "Para mim não foi pênalti. A bola bateu na minha mão, mas a mão estava junto ao corpo. Não sei o que vocês acham...", desabafou. Sem Nenê, com dores musculares, coube a Wagner liderar o time. O desempenho não vinha sendo tão bom, mas o gol marcado aos 39min do segundo tempo aliviou sua situação. O camisa 10 aproveitou erro de Brunão para balançar as redes. noite de herói para o novo reforço vascaíno. VILA NOVA Wendell; Wesley, Alemão, Brunão e Maguinho; Fagner, Billy, Everton (Marcos) e Jonathan; Moisés (Hiroshi) e Wallyson. T.: Mazola Júnior VASCO Martin Silva; Gilberto (Pikachu), Rodrigo, Luan e Henrique; Jean, Douglas, Andrezinho (Escudeiro) e Wagner; Kelvin (Guilherme) e Thalles. T.: Cristóvão Borges Gols: Thalles, aos 15min, e Wallyson, aos 31min do 1º tempo; Wagner, aos 39min do 2º tempo Cartões amarelo: Alemão e Everton (VN); Gilberto, Henrique e Thalles (VAS) Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO) Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)