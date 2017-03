Corinthians elimina o Brusque nos pênaltis e segue na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians sofreu para eliminar o Brusque na noite desta quarta-feira (1º), em Santa Catarina. O time alvinegro eliminou os catarinenses nos pênaltis após um empate sem gols no tempo normal e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Jadson perdeu sua cobrança, mas a equipe corintiana venceu por 5 a 4, com último gol marcado por Romero. Com a classificação garantida, o Corinthians enfrentará o Luverdense na terceira fase da competição nacional. Ao contrário do que aconteceu até aqui, a vaga será decidida em dois duelos -os mandos de campo serão definidos nesta quinta-feira, às 12h, na CBF. As partidas serão disputadas nas duas próximas semanas. CLÁSSICO Depois de derrotar o Palmeiras por 1 a 0 há uma semana, o Corinthians voltará a atuar em um clássico no próximo sábado. O adversário será o Santos, novamente em Itaquera, às 18h30, pelo Campeonato Paulista. O time de Fábio Carille soma 15 pontos em seis jogos e defende a primeira colocação geral do estadual. BRUSQUE Rodolpho; João Carlos, Cleyton, Neguete e Carlos Alberto; Mineiro, Boquita (Willian), Leílson e Eliomar; Belusso e Ricardo Lobo. T.: Pingo CORINTHIANS Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena, Arana; Gabriel, Fellipe Bastos (Jadson), Maycon, Romero, Léo Jabá (Giovanni Augusto); Kazim (Jô). T.: Fábio Carille Cobranças de pênaltis: Acertaram: Belusso, Willian, Eliomar e Ricardo Lobo (B); Giovanni Augusto, Maycon, Fagner, Jô e Romero (C). Erraram: João Carlos e Carlos Alberto (B); Jadson (C) Cartões amarelos: Eliomar e Carlos Alberto (B); Gabriel, Giovanni Augusto e Fagner (C) Estádio: Augusto Bauer, em Brusque (SC) Árbitro: Péricles Bassols Cortez (PE)