Corpo de adolescente é encontrado perto de rio em Antonina

(foto: Rede News 24 horas)

No final da manhã desta quarta-feira (1), foi encontrado o corpo de uma jovem nas proximidades do rio Xaxim, em Antonina, no Litoral paranaense.

O corpo encontrado pode ser de uma adolescente que está desaparecida desde segunda-feira (27) na região. O rio Xaxim fica em uma região de mata fechada e alguns metros de outro rio bastante conhecido na região, o rio do Nunes.

As informações são da Rádio Ilha do Mel.