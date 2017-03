Protesto de sem-teto bloqueia avenida do Estado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma manifestação de integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) bloqueia desde às 6h30 desta quinta-feira (2) os dois sentidos da avenida do Estado, entre as ruas São Caetano e Paula Souza, no centro de São Paulo. Os sem-teto fizeram barricadas ateando fogo em objetos para impedir a passagem dos carros. Um grupo segura cartazes com frases como "queremos moradias" e bandeiras da ocupação Estaiadinha do MTST. Ao menos dois motociclistas caíram da moto devido a óleo jogado na via pelos manifestantes, segundo informações da rádio CBN. Os policiais militares tentam desviar o trânsito no trecho bloqueado da avenida. Os bombeiros encontravam dificuldade por volta das 7h para chegar ao local das barricadas para apagar o fogo. A tropa de Choque precisou escoltar os bombeiros às 7h15 para conseguirem apagar o fogo das barricadas.