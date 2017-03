Réveillon Fora de Época de Curitiba já tem data marcada

(foto: Curitiba Mil Grau)

O já tradicional Réveillon Fora de Época de Curitiba está marcado: será de 18 para 19 de Março de 2017, na Praça Espanha. O evento é uma celebração independente idealizada pelo Curitiba Mil Grau e sem fins lucrativos.

O evento ocorrerá na Praça Espanha, próximo ao centro da capital. O Réveillon fora de época reúne milhares de pessoas para efetivar o início do ano no Brasil, pois, como a cultura popular indica: "o ano só começa, em terras tupiniquins, depois do carnaval".

O Réveillon fora de època acontece desde 2011 e tem reunido anualmente 20 mil pessoas. O evento nasceu como uma forma de protesto. Para os idealizadores, o ano no Brasil só começa depois do carnaval.

O evento no Facebook tem pouco mais de 1000 convidados, e 243 confirmações. Veja aqui