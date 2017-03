Piloto curitibano que lutava contra o câncer morre e comove redes sociais

(foto: Facebook)

A morte precoce do piloto de automobilismo e comerciante Billy John Zonta Gabardo, de 26 anos, na quarta-feira (1) gerou comoção nas redes sociais. Ele lutava contra o câncer há seis anos. O velório acontece no Salão Primavera, atrás da Igreja São Pedro, no bairro Umbará, em Curitiba, e o enterro será nesta quinta feira (2), às 17h, no Cemitério do Umbará.

Billy é neto de Pedro Joanir Zonta, presidente do Condor Super Center

Veja a nota da família na íntegra: ‘Billy lutou bravamente contra o câncer por seis anos e deixa boas lembranças para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. No decorrer de seus 26 anos, Billy encantou a todos com sua humildade e carisma e conquistou um grande número de amigos no caminho. Ele também sempre foi um rapaz muito ligado à família e a Deus e parte deixando o seu exemplo de força e fé’.